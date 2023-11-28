Google на цьому тижні почне видаляти неактивні облікові записи

https://racurs.ua/ua/n189816-gugl-cogo-tyjnya-pochne-vydalyaty-neaktyvni-oblikovi-zapysy.html

Ракурс

З п’ятниці, 1 грудня, Google (Гугл) розпочне видалення облікових записів, якими не користувалися два роки та більше. Про ці плани компанія оголосила ще травні. Таким чином, платформа збирається підвищити безпеку своїх сервісів.

.

За даними Google, старі облікові записи частіше захищені слабшими паролями і рідше використовують двофакторну ідентифікацію, що робить їх уразливими для злому, фішингу та спаму.

Насамперед буде видалено облікові записи, які ніколи не відвідувалися після створення. Облікові записи Google включають пошту, текстові документи, хмарні сховища та багато іншого. У разі видалення облікового запису всі пов’язані з ним файли також зникнуть.

При цьому Google не чіпатиме облікові записи, до яких прив’язані канали YouTube, а також куплені онлайн книги та фільми. Також збережуться акаунти із залишками коштів на подарункових картках.