Уряд Словаччини продовжив заборону на імпорт сільгосппродукції та харчів з України. Фото:

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Заборону на імпорт аграрної продукції та продуктів харчування з України продовжила Словаччина.

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Також під забороною опинилася сільськогосподарська продукція українського походження. Крім того, запроваджено особливий режим транзиту такої продукції з України через територію Словаччини. Словаки називають це реакцією на відсутність системного загальноєвропейського рішення. Відповідне рішення ухвалив словацький уряд на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Про це пише словацьке медіа SITA.

Зазначається, що спочатку заборона стосувалася пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Однак тепер Кабмін поширив заборону на 14 товарів, до яких додали мед, солод, цукор, пшеничне борошно, соєві боби, тростинний цукор, ячмінь і пшеничні висівки.

Раніше повідомлялося, що Угорщина й Словаччина виступили проти надання Україні 50 млрд євро. Словацький прем'єр Роберт Фіцо послався на проблеми корупції в Україні, а його угорський колега Віктор Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює".

А 21 листопада парламент Словаччини проголосували за програму, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні.

Джерело: SITA