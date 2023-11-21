Парламент Словаччини підтримав програму Роберта Фіцо. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189576-parlament-slovachchyny-progolosuvav-za-prypynennya-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

Парламент Словаччини надав вотум довіри уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

.

Також словацькі депутати проголосували за програму, передбачає припинення державної військової допомоги Україні. Також ця програма повинна повільно зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок. Про це повідомило агентство Reuters.

Парламентська опозиція проголосувала проти програми. Противники політики Фіцо послалися на напади нового прем'єра на незалежні медіа та звільнення поліцейських топ-чиновників, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції на предмет хабарництва.

Як відомо, ще перед виборами в Словаччині Фіцо обіцяв у разі перемоги припинити офіційну військову допомогу Україні, попри те, що вона бореться з російськими окупантами на полі бою.

Нагадаємо, до кінця року Євросоюз має ухвалити рішення про перегляд свого бюджету на 2024−2027 роки, що включає й виділення коштів Україні. Але для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів ЄС.

Нещодавно стало відомо, що Угорщина й Словаччина виступили проти надання Україні 50 млрд євро. Словацький прем'єр Роберт Фіцо послався на проблеми корупції в Україні, а його угорський колега Віктор Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює".

Джерело: Reuters