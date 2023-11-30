Шуфрич у СІЗО - хто замість нього може очолити Комітет свободи слова

https://racurs.ua/ua/n189867-shufrych-u-sizo-hto-zamist-nogo-moje-ocholyty-komitet-svobody-slova.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстрували кілька проєктів постанов про призначення депутатів від опозиційних фракцій — Ярослава Юрчишина («Голос») та Ростислава Павленка («ЄС») — на посаду голови Комітету з питань свободи слова.

.

Вони можуть замінити нардепа від забороненої проросійської партії ОПЗЖ та підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича.

Рух «Чесно» пише, що традиційно цей комітет очолюють представники парламентської опозиції.

Фракція «Голос» номінувала на цю посаду нардепа Ярослава Юрчишина, який наразі є першим заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики. Проект постанови зареєструвала голова фракції «Голос» Олександра Устінова.

Натомість фракція «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про призначення Ростислава Павленка головою Комітету свободи слова.

Співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко, яка зареєструвала проєкт відповідної постанови, зазначила, що Павленко є керівником аналітичної служби партії, він стоїть за авторством багатьох важливих законів і поправок, в тому числі у сфері медіа.

Має беззаперечний авторитет в журналістському середовищі й точно зможе повернути життя в ледь живий комітет свободи слова, — запевняє Геращенко.

Рух ЧЕСНО також звернувся і до фракції «Батькіщина» у парламенті чи буде вона реєструвати свій проєкт постанови та номінувати свого кандидата на посаду голови Комітету свободи слова. На час публікації новини відповідь не надійшла, як тільки її отримаємо, відразу оприлюднимо.

У 2022 році Рух ЧЕСНО ініціював звернення до парламенту з вимогою звільнити фігуранта Реєстру Zрадників Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Це звернення підтримала низка ЗМІ та громадських організацій.

Взимку цього року віцеспікер Олександр Корнієнко зазначив, що «Нестор Іванович» має сам написати заяву на звільнення. Наприкінці літа 2023 року Корнієнко зазначив, що питання до порядку денного має винести голова фракції СН Давид Арахамія або його заступник Андрій Мотовиловець.