Справа Коболєва про 229 млн грн премій спрямована до суду

https://racurs.ua/ua/n189897-sprava-kobolieva-pro-229-mln-grn-premiy-spryamovana-do-sudu.html

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Антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

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Йдеться про провадження щодо нарахування премій на суму 229 млн грн.

Антикорупційне бюро свій обвинувальний акт стосовно Коболєва за матеріалами досудового розслідування скерувало 29 листопада.

30 листопада ВАКС продовжив строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави. Так, Коболєв зобов’язаний:

не виїжджати за кордон;

прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора, слідчого судді та до суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;

дати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.

Коболєва підозрюють в отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Упродовж 2017−2021 років він виплатив собі 616 млн грн премій при зарплаті в 1 млн грн на місяць. У 2017 — 12 млн; у 2018 — 266 млн; у 2021 — 338 млн.

На початку жовтня екс-голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв став радником президентки Молдови. Про це повідомив він сам під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо продовження йому запобіжного заходу.