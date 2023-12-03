Ворог має тотальну перевагу в живій силі під Авдіївкою

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Ракурс

Тривають бої на північному фасі Авдіївського виступу.

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Як пише 3 грудня Deep State, росіяни залежно від ділянки фронту періодично або стабільно проводять штурмові дії, концентруючись в основному на Степовому і його околицях.

Підвіз техніки та особового складу відбувається до Красногорівки, а саме ж село є головним пунктом концентрації живої сили ворога, з якої ті далі розбрідаються на захід по посадках.

Московити намагаються зайняти всі посадки між залізниць, щоб убезпечити фланг та завдавати вже турбуючих ударів на Очеретине, — пише Deep State.

Північніше Степового ворог намагається зайняти посадки для виходу на Бердичі та оточення села. В самому населеному пункті ворог сидить в східній частині.

Нещодавно ми писали про хороші новини там, вони полягали в тому, що нашим вдалося відбити потужний накат ворога, який дійшов до центру села.

Південніше села росіяни просуваються великими силами по посадках, намагаючись підтиснути Степове та убезпечити штурмові групи, яким боляче даються заходи до АКХЗ. Саме в цих посадках було розстріляно двох наших бійців.

Армія рф періодично лізе до насосної станції, а останні дні ще й у приватний сектор південніше ставка. Успіху московити там не мають.

Підсумовуючи, ресурс пише, що триває Авдіївська оборонна операція. Противник ставив задачу 4 листопада оточити місто, відповідно розраховані сили вже вичерпалися і в бій йдуть резерви, які планували для інших цілей.

При цьому це не означає, що кількість живої сили зменшується — вона зазвичай стала і далеко не нашу користь. Прикро, але ворог має тотальну перевагу в живій силі.

Крім того, у районі Мар’їнки тривають бої, заяви окупантів про нібито просування там не відповідають дійсності. Про це розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія», зокрема, і на Авдіївському напрямку, активність піхоти окупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою. Відбулося 55 бойових зіткнень загалом. Ворог втрати 440 осіб живої сили, більшість з них в районі Авдіївки і Мар’їнки, — сказав Штупун.

Водночас, за словами речника, активність ворожої авіації зменшилася. За добу зафіксовано 5 авіаударів. В ніч на 3 грудня окупанти скидали авіаційні керовані бомби у Донецькій області.