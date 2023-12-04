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У Києві вже змонтували ялинку на Софійській площі
У Києві змонтували ялинку на Софійській площі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190013-u-kyievi-zmontuvaly-yalynku-na-sofiyskiy-ploschi-foto.htmlРакурс
У Києві увечері 4 грудня змонтували ялинку на Софійській площі.
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Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять, — підписав фото цьогорічної ялинки мер столиці Віталій Кличко.
Ялинку встановили повністю за кошти меценатів. А от фудкорту та ярмарку біля неї, як і минулого року, не буде. Офіційне відкриття буде на День святого Миколая, яке за новим календарем відзначимо 6 грудня, близько 17.00.
На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів. На зимові свята комендантська година діятиме як завжди — з 00.00 до 5.00.
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