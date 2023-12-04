У Києві вже змонтували ялинку на Софійській площі

https://racurs.ua/ua/n190013-u-kyievi-zmontuvaly-yalynku-na-sofiyskiy-ploschi-foto.html

Ракурс

У Києві увечері 4 грудня змонтували ялинку на Софійській площі.

.

Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять, — підписав фото цьогорічної ялинки мер столиці Віталій Кличко.

Ялинку встановили повністю за кошти меценатів. А от фудкорту та ярмарку біля неї, як і минулого року, не буде. Офіційне відкриття буде на День святого Миколая, яке за новим календарем відзначимо 6 грудня, близько 17.00.

На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів. На зимові свята комендантська година діятиме як завжди — з 00.00 до 5.00.