3 грудня у Венесуелі провели референдум про приєднання Ессекібою. Влада Венесуели стверджує, що 2/3 території Гаяни «були вкрадені» під час визначення кордону понад сто років тому. Водночас Гаяна вважає референдум анексією.

Раніше Мадуро заявив, що західна частина сусідньої Гаяни, Ессекібо, має стати 24 штатом країни.

За його дорученням державний нафтовий концерн розпочне видачу ліцензій на розробку нафти в цьому багатому на природні ресурси регіоні. Власне це і є причина претензій на Ессекібо (яка має довгу історію). Апетити збільшилися, коли цьогоріч там знайшли ще одне велике родовище.

3 грудня у Венесуелі відбувся референдум, де ніби 95% громадян виступили за включення Ессекібо до складу держави. Хоч багато ЗМІ стверджують про фальсифікацію і низьку явку.

У 2024 році у Венесуелі пройдуть президентські вибори, саме тому чинна влада підігріває тему приєднання Ессекібо.

Лідер Гаяни вже назвав згаданий референдум приводом для анексії регіону, а генпрокурор обіцяє звернутися до ООН, якщо Венесуела зробить подальші кроки.

ООН тільки «закликала Венесуелу утриматися від будь-яких заходів проти територіальної цілісності Гаяни».

Гаяна побоюється, що референдум може стати приводом для вторгнення, і звернулася до Міжнародного суду з проханням зупинити голосування. Міжнародний суд зобовʼязав Венесуелу утримуватися від «будь-яких дій», однак повністю не заборонив проведення референдуму.

Ессекібо — багатий нафтою регіон, який розташований в західній частині сусідньої незалежної держави — Гайани. Офіційний Каракас вважає її 24-м штатом Венесуели.