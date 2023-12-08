Парламент Болгарії подолав вето з боку президента щодо постачання Україні 100 старих БТР. Фото:

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Вето президента Болгарії Румена Радева на угоду про безкоштовне надання Україні сотні бронетранспортерів скасував болгарський парламент.

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Національні збори Болгарії 8 грудня подолали президентську заборону на ратифікацію угоди між МВС країни та Міністерством оборони України про постачання Софією старих БТР, що схвалив минулого місяця парламент. Пропозицію про скасування вето ухвалили 161 голосом, а 55 депутатів проголосували проти. Про це повідомила газета The Sofia Globe.

Також парламент проголосував за резолюцію можливості використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Республіки Болгарія ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України, яка передбачає передачу ЗСУ 100 старих бронетранспортерів, які були виготовлені у 60-х і 70-х роках і були власністю болгарського МВС. Ця техніка десятиліттями перебувала на консервації.

А 4 грудня президент Болгарії Румен Радев ветував надання ЗСУ цієї бронетехніки, бо ці БТР «могли б використати для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків».

Джерело: The Sofia Globe