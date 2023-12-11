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У Миколаєві зловили агента рф, який коригував повітряні удари по місту
Зрадив за 10 тисяч — у Миколаєві зловили агента рф, який коригував повітряні удари по місту (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190224-zradyv-za-10-tysyach-u-mykolaievi-zlovyly-agenta-rf-yakyy-koryguvav-povitryani-udary-po-mistu.htmlРакурс
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру), який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині.
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Передусім фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.
На виконання цього завдання ворожий агент отримав від своїх «кураторів» з російського гру 10 тис. грн «авансу» на власну банківську картку.
Наступні суми мали надходити фігуранту у міру надання ним нових координат базування та переміщення українських військ.
Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.
Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживали його батьки.
Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих «планів» — встановили місцеперебування російського агента та затримали його на спробі передачі розвідінформації загарбникам.
За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого воєнна розвідка рф дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини і вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.
За вказівкою загарбників родичі передали фігуранту контакт «куратора» з російського гру та «умовні фрази», які зрадник використав для встановлення агентурного зв’язку з окупантом.
Під час обшуку у затриманого вилученого мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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