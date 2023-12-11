Російського неонациста Петровського фінський суд знову відправив під варту

Яна Петровського знову відправили під варту, фото: Yle

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Ракурс

У Фінляндії суд сьогодні, 11 грудня, знову відправив під варту російського неонациста Яна Петровського.

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Про це повідомляє телеканал Yle.

Зазначається, що продовження арешту для Воїслава Тордена (це нове ім’я і прізвище Петровського) вимагали прикордонники.

Окружний суд вирішив приховати особу затриманого, але, за інформацією Yle, справа стосувалася Тордена, — зазначає видання.

Тордена звільнили 8 грудня, після того, як Верховний суд країни постановив, що Фінляндія не може видати його Україні через погані умови утримання в українських в’язницях.

За даними Верховного суду, існує реальний ризик того, що Торден може бути поміщений до в’язниці в Україні, де умови не відповідають стандартам гуманного поводження, передбаченим Європейською конвенцією з прав людини, — зазначає видання.

Проте, хоча Тордена звільнив суд, прикордонники одразу ж повернули його під варту на підставі того, що він порушив Закон про іноземців. Однак за рішенням прикордонників його могли затримати лише на кілька днів, після чого справу потрібно було передавати до суду.

Джерело: Yle