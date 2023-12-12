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Ракурс
Легенда замість Павелка - Шевченка висунули кандидатом на виборах президента УАФ

Легенда замість Павелка — Шевченка висунули кандидатом на виборах президента УАФ

12 гру 2023, 17:43
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Андрія Шевченка висунули кандидатом на обрання президентом УАФ.


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Станом на 12 грудня 2023 року адміністрація Української асоціації футболу отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів УАФ.

Про це повідомила 12 грудня прес-служба УАФ.

Андрій Павелко, який наразі є президентом УАФ перебуває у СІЗО. 6 червня 2023 року Шевченківський районний суд Львова затвердив обвинувачення прокуратури в шахрайстві та розкраданні Павелком коштів у розмірі 26,5 млн грн, призначених для будівництва заводу з виготовлення штучної трави. Згідно з рішенням суду Павелка взяли під варту та відправили на 60 днів у СІЗО без можливості внесення застави.

Виконком УАФ на підставі звернень членів УАФ та згідно зі Статутом Української асоціації футболу затвердив рішення провести позачерговий XXVI Конгрес УАФ 25 січня 2024 року в Будинку футболу (м. Київ, початок — о 12:00).

Також було затверджено порядок денний конгресу, одним із пунктів якого є «Про обрання президента УАФ».

Згідно зі статутом, президентом УАФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа віком не більше 70-ти років, яка є громадянином України й делегатом конгресу.

Кандидатура на обрання президентом УАФ пропонується будь-яким постійним членом УАФ та повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше 1/3 постійних членів УАФ, — ідеться в Статуті Української асоціації футболу.

Станом на 12 грудня 2023 року адміністрація Української асоціації футболу отримала протоколи засідань керівних органів 14-х постійних членів УАФ. Усі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Миколайовича Шевченка (дата народження — 29.09.1976) — володаря «Золотого м’яча"-2004, Героя України, нагородженого відзнакою «Національна легенда України».

Як відомо, постійними членами УАФ є 27 організацій. Відповідно, 1/3 складають дев’ять із них.

Члени УАФ, які передали до адміністрації Української асоціації футболу належним чином оформлені письмові рішення своїх органів управління щодо висування Андрія Шевченка кандидатом на обрання президентом УАФ:

  • Київське об'єднання асоціацій футболу
  • Запорізька обласна асоціація футболу
  • Луганська обласна асоціація футболу
  • Асоціація футболу Донецької області
  • Асоціація футболу Миколаївської області
  • Одеська обласна футбольна асоціація
  • Житомирська обласна асоціація футболу
  • Асоціація футболу Тернопільщини
  • Асоціація футболу АР Крим та м. Севастополя
  • Черкаська обласна асоціація футболу
  • Хмельницька обласна асоціація футболу
  • Асоціація футболу Сумської області
  • Асоціація футболу Дніпропетровської області
  • Чернігівська обласна асоціація футболу

Джерело: Ракурс


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