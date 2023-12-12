Туск пообіцяв, що його уряд вимагатиме, щоб Захід продовжував допомагати Україні

https://racurs.ua/ua/n190277-tusk-poobicyav-scho-yogo-uryad-vymagatyme-schob-zahid-prodovjuvav-dopomagaty-ukrayini.html

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Дональд Туск пообіцяв, що його уряд вимагатиме, щоб Захід продовжував допомагати сусідній Україні.

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Він заявив про це на своїй інавгураційній промові перед парламентом.

Туск закликав роз'єднаний політичний клас Польщі до об'єднання, заявивши, що він не може дозволити собі розбіжності, поки росія веде агресивну війну через кордон, конфлікт, який багато хто побоюється, може поширитися, якщо Москва переможе.

Завдання Польщі, завдання нового уряду, але також і завдання всіх нас — голосно і рішуче вимагати від усієї західної спільноти повної рішучості допомогти Україні у цій війні. Я буду робити це з першого дня.

Туск висловив своє обурення тим, що президент України Володимир Зеленський змушений постійно закликати світових лідерів продовжувати підтримувати боротьбу Києва у війні, яка вбила або покалічила десятки тисяч українців.

Я більше не можу слухати деяких європейських політиків і політиків з інших західних країн, які кажуть, що вони втомилися від ситуації в Україні.

Туск зазначив, що незабаром він поїде до Брюсселя, де буде втілювати в життя власні слова та домагатися від провідних демократій збільшення допомоги України.

Інші цитати з виступу нового польського прем'єра:

Сьогодні ми бачимо президента Зеленського, який намагається знову переконати світ про що ведеться гра: що напад Росії на Україну є нападом на нас усіх. Ми будемо, і я розраховую на співпрацю всіх політичних сил, голосно і рішуче вимагати повної мобілізації вільного світу для допомоги Україні в цій війні. Я більше не можу слухати політиків (із західних країн), які говорять про те, що вони втомилися від ситуації в Україні. Втомилися вони… Вони кажуть це в обличчя Зеленському, що не мають сил, вони виснажені. Завдання Польщі, нового уряду, всіх нас — голосно, твердо вимагати від західної спільноти рішучості допомогти Україні. Я буду робити це з першого дня. Допомогти нашому союзнику, брату, другу Україні насправді не так вже й складно. Потрібне повна польська участь, нас ніхто не повинен вчити солідарності на елементарному рівні. Водночас ми будемо точними і, якщо потрібно, жорсткими у відстоюванні інтересів Польщі з кожним сусідом, який хоче будувати світ разом з нами. Ми повинні пам’ятати, за що йде війна. Що українці воюють за щось надзвичайно важливе, що їхня битва почалася на Майдані, вони воюють за те, щоб приєднатися до Заходу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою, як західні країни. І вони за це зараз борються.

Сейм Польщі 11 грудня обрав Туска новим очільником уряду.

У жовтні лідери Громадянської коаліції, «Третього шляху» та «Лівих» офіційно оголосили про готовність створити коаліцію та сформувати уряд. Вони також вказали Дональда Туска як кандидата на посаду прем'єр-міністра. Таким чином у Польщі відбулася зміна влади, попри те, що номінально вибори виграла партія «Право і справедливість», яка керує країною з 2014 року.

Лідери опозиційних партій звернулися до президента Анджея Дуди із закликом не зволікати з термінами призначення першого засідання кабінету міністрів, звернути увагу на те, у кого є більшість мандатів, і доручити формування уряду опозиції, а не партії «Право та справедливість».