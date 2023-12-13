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Захисники України ліквідували вже понад 341 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

850 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

13 гру 2023, 09:57
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 341 тис. 500 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 850 осіб. Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 682 танки:
  • 10 тис. 594 бойові броньовані машини;
  • 8 тис. 76 одиниць артилерійських систем;
  • 919 одиниць РСЗВ;
  • 605 одиниць засобів ППО;
  • 324 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 173 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 596 крилатих ракет;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 662 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 176 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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