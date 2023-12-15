Конгрес США заборонив президентам ухвалювати рішення про вихід із НАТО

Американським президентам заборонили виходити з НАТО, фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

https://racurs.ua/ua/n190365-kongres-ssha-zaboronyv-prezydentam-uhvaluvaty-rishennya-pro-vyhid-iz-nato.html

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Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам одноосібно, без схвалення парламенту, ухвалювати рішення щодо виходу країни з НАТО.

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Про це повідомляє американське видання The Hill.

Зазначається, що таким чином закон підкреслює прихильність Конгресу до Північноатлантичного альянсу, який був мішенню критики колишнього президента США Дональда Трампа під час його перебування на посаді.

Цей законопроект був ініційований сенаторами Тімом Кейном (штат Вірджинія) і Марко Рубіо (штат Флорида). За словами Рубіо, закон стане важливим інструментом для нагляду з боку Конгресу.

Ми повинні гарантувати, що ми захищаємо наші національні інтереси і захищаємо безпеку наших демократичних союзників, — наголосив він.

Зазначається, що Трамп, який наразі є лідером президентських перегонів від Республіканської партії, робив неоднозначні меседжі щодо НАТО напередодні президентських виборів у США 2024 року:

прихильники Трампа вважають, що його жорсткі заяви і критика спонукали країни-члени НАТО виконати свої зобов’язання щодо рівня витрат на оборону, полегшивши тягар для США;

натомість критики екс-президента стверджують, що його риторика послаблює єдність і силу альянсу. І вони побоюються, що Трамп відмовиться від зобов’язань США щодо взаємної оборони або повністю виведе США зі складу НАТО.

Джерело: The Hill