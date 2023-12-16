Кількість цивільних, які залишаються в Авдіївці, назвали у МВА

В Авдіївці ще залишаються понад 1 тис. цивільних, фото: «Слово і Діло»

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В Авдіївці на Донеччині наразі залишаються 1 тис. 230 людей, а кількість охочих виїхати з міста зменшилася.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, повідомляє сьогодні, 16 грудня, агентство «Укрінформ».

Вчора нам вдалося вивезти п’ятьох людей. Станом на ранок сьогодні в місті залишається 1230 людей. Звичайно, це багато. Останнім часом бачимо зменшення бажаючих виїжджати, — наголосив Барабаш.

За його словами, у середньому в день зараз зголошуються виїжджати від трьох до шести людей, а за період загострення на цьому напрямку виїхало понад 350 людей.

Барабаш зазначив, що жителі Авдіївки живуть у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Є також непоодинокі випадки, коли мешканці перебувають у своїх квартирах.

Він додав, що ворог здійснює десятки протягом доби, проте українські військові не дають рашистами десь закріпитися.

Якщо їм навіть вдається десь трохи просунутися, то одразу відпрацьовує артилерія, міномети та реактивна артилерія. Тобто жодного якогось серйозно закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо нашого міста тримається, — зазначив Барабаш.

За словами Барабаша, у боях за місто ворог використовує багато так званих «м'ясних штурмів». До них долучають мобілізованих та групи «Шторм-V» і «Шторм-Z», які перед тим проходять вишкіл.

Джерело: «Укрінформ»