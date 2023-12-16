Внаслідок вибуху гранати у сільраді Керецьківської громади помер 55-річний депутат, фото: Віталій Глагола

https://racurs.ua/ua/n190421-vybuh-granat-u-silradi-na-zakarpatti-pomer-odyn-iz-poranenyh.html

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У лікарні помер один із поранених після вчиненого вчора, 15 грудня, вибуху гранат в сільраді Керецьківської громади Закарпатської області.

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Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

Сьогодні ввечері в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані, — зазначив журналіст. — Мова йде про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича із села Березники.

Нагадаємо, депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин, який 15 грудня підірвав гранати на засіданні сільради, отримав підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків).