Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Внаслідок вибуху гранати у сільраді Керецьківської громади помер 55-річний депутат, фото: Віталій Глагола

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті — помер один із поранених

16 гру 2023, 21:56
999

У лікарні помер один із поранених після вчиненого вчора, 15 грудня, вибуху гранат в сільраді Керецьківської громади Закарпатської області.


.

Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

Сьогодні ввечері в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані, — зазначив журналіст. — Мова йде про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича із села Березники.

Внаслідок вибуху гранати у сільраді Керецьківської громади помер 55-річний депутат, фото: Віталій Глагола

Нагадаємо, депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин, який 15 грудня підірвав гранати на засіданні сільради, отримав підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів