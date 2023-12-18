Ватикан дозволив благословляти гомосексуальні пари

https://racurs.ua/ua/n190468-vatykan-dozvolyv-blagoslovlyaty-gomoseksualni-pary.html

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Католицьке духовенство має право благословляти гомосексуальні пари.

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Релігійне управління Ватикану, як повідомляє Католицька агенція новин Vatican News, опублікувало відповідну декларацію.

За попередньою інформацією, Папа Римський Франциск, який відсвяткував напередодні свій 87-й день народження, схвалив це рішення.

У документі, однак, чітко зазначено, що «традиційна доктрина Церкви про шлюб залишається твердою, не допускаючи будь-якого типу літургійних обрядів, які можуть викликати плутанину».

Декларація Fiducia supplicans, схвалена Папою та опублікована цього понеділка, вперше запевняє, що перед запитом двох людей на благословення, навіть якщо їхній статус подружжя є «нерегулярним», рукоположений священик зможе дати свою згоду. Але це може відбуватися без жесту пастирської близькості, що містить елементи, навіть віддалено схожі на шлюбний обряд.

Цінність цього документа полягає в тому, щоб запропонувати конкретний та інноваційний внесок у пастирське значення благословень, що дозволяє розширити та збагатити класичне розуміння благословень, — пояснив кардинал Фернандес на початку декларації «про пастирське значення благословень».

У лютому 2021 року релігійний орган Ватикану оголошував, що благословення гомосексуальних пар у католицькій церкві неможливе. Тепер у Ватикані заявили, що церква «розширила і збагатила» своє розуміння того, що таке благословення.