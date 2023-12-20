Британці не вірять у прорив російських військ на фронті. Фото:

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Великий прорив армії росії на фронті в Україні є малоймовірним.

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Окупанти продовжують локальні варіанти наступу на деяких напрямках, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Загалом ситуація на фронті залишається статичною. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії, яке опублікували в Twitter.

Зазначається, що Україна останніми тижнями мобілізувала зусилля для покращення польових укріплень, оскільки ЗСУ повертаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту. У кінці листопада президент Володимир Зеленський закликав прискорити фортифікацію на ключових напрямках.

Британська розвідка наголосила, що на українсько-білоруському кордоні ЗСУ почали укріплювалися за допомогою так званих зубів дракона, колючого дроту та протитанкових ровів.

Нагадаємо, російські окупанти нещодавно вісім разів за добу намагалися вибити підрозділи ЗСУ з лівобережжя Дніпра. Однак Українські підрозділи тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.