Вибух у Львові - загинуло троє людей

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Троє загиблих ще троє травмованих внаслідок вибуху у Львові 23 грудня.

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Поліцейські розслідують обставини події, за фактом розпочато кримінальне провадження, повідомила Нацполіція уранці 24 грудня.

Вибух стався в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.

Під час розбору завалів було виявлено тіла трьох львів’ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.