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Блокпости в Києві. Фото: КМВА
У Києві розгортають блокпости — влада заявила про навчання (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190722-u-kyievi-rozgortaut-blokposty-vlada-zayavyla-pro-navchannya-foto.htmlРакурс
Блокпости у Києві почали розгортати нібито у рамках безпекових навчань.
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З 25 грудня по 28 грудня в столиці проводитимуть навчання в різних районах. Передбачається розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. Перевірятимуть транспорт та документи. Також здійснюватимуться певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Влада переконує, що цими навчаннями хочуть удосконалити системи управління, організацію, ефективну взаємодію для забезпечення громадської та певні заходи щодо захисту цивільного населення.
Нагадаємо, 12 жовтня в Києві на блокпосту сталася стрілянина — водій автівки не зупинився на вимогу військових, через що ті відкрили вогонь у повітря та по транспортному засобу.
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