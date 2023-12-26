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Ракурс
Блокпости в Києві. Фото: КМВА

У Києві розгортають блокпости — влада заявила про навчання (ФОТО)

26 гру 2023, 11:48
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Блокпости у Києві почали розгортати нібито у рамках безпекових навчань.


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З 25 грудня по 28 грудня в столиці проводитимуть навчання в різних районах. Передбачається розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. Перевірятимуть транспорт та документи. Також здійснюватимуться певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Влада переконує, що цими навчаннями хочуть удосконалити системи управління, організацію, ефективну взаємодію для забезпечення громадської та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

Блокпости в Києві. Фото: КМВА

Блокпости в Києві. Фото: КМВА

Нагадаємо, 12 жовтня в Києві на блокпосту сталася стрілянина — водій автівки не зупинився на вимогу військових, через що ті відкрили вогонь у повітря та по транспортному засобу.

Джерело: Ракурс


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