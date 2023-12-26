Потрібні люди для виконання поставлених завдань - Залужний прокоментував законопроект про мобілізацію

https://racurs.ua/ua/n190730-potribni-ludy-dlya-vykonannya-postavlenyh-zavdan-zalujnyy-prokomentuvav-zakonoproekt-pro.html

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Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, розповів про мобілізацію людей з інвалідністю.

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У новому законопроєкті запропоновано, щоб залишилися два поняття — придатність чи непридатність до військової служби, й позбутися такого поняття, як «обмежено придатний». Оперувати інвалідністю II-ІІІ групи сьогодні не є актуальним, бо придатність чи непридатність до військової служби встановлює ВЛК, а не статус людини з інвалідністю, — сказав Залужний, коментуючи національному телемарафону суть урядового законопроекту про мобілізацію.

Залужний вважає необхідним залишити у законодавстві поняття придатності та непридатності до військової служби, і відмовитись від поділу на ступені інвалідності.

Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи, — зазначив він

Залужний прокоментував також нібито мобілізацію 400−500 тисяч людей: військове командування не робило запиту на якісь цифри.

Командування на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Окремого запиту на мобілізацію військове командування не робило. Цифра, яка зараз сформована, враховує покриття поточного некомплекту, формування нових військових частин і поповнення втрат.

За словами головнокомандувача, в українському законодавстві варто залишити два поняття: «людина, яка придатна до військової служби» і «людина, яка непридатна до військової служби». На думку Залужного, варто позбавитися терміну «обмежено придатний».

Крім того, військове командування не хоче втручатися у питання, хто може мати відтермінування від мобілізації.