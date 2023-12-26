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За чотири місяці ЗСУ знищили 20% Чорноморського флоту рф, заявили в Міноборони Великої Британії. Фото:
За чотири місяці ЗСУ знищили 20% Чорноморського флоту росії — Шаппсhttps://racurs.ua/ua/n190729-za-chotyry-misyaci-zsu-znyschyly-20-chornomorskogo-flotu-rosiyi-shapps.htmlРакурс
Ураження російського десантного корабля «Новочеркаськ» у порту Феодосії прокоментували в британському Міноборони.
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Знищення цього судна «демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються». Також такі дії ЗСУ спростовують твердження про нібито «глухий кут» у війні в Україні. Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс 26 грудня написав у соціальній мережі X.
За словами чиновника, скептики не помітили, що за останні чотири місяці українськими Силами оборони було знищено 20% Чорноморського флоту російської федерації.
Шаппс наголосив, що панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, а нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ заявили, що вночі 26 грудня в окупованій Феодосії був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Тактичні штурмовики Су-24 випустили по ворожому судну крилаті ракети типу Storm Shadow та SCALP.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що на борту корабля були ударні дрони Shahed, якими росія атакує українські міста.
У Міністерстві оборони рф змушені були визнати втрату корабля, але нафантазували про «знищення» двох Су-24. У Повітряних силах цю інформацію спростували, Україна не втратила жодного літака під час атаки на «Новочеркаськ».
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