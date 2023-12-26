Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Фото: ОП

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Ракурс

Засідання Ставки верховного головнокомандувача 26 грудня провів президент Володимир Зеленський.

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Переважно сьогодні говорили про планування наступного року та забезпечення Сил оборони та безпеки. Доповідали представники Мінстратегпрому, Міноборони, були озвучені погодження від Генерального штабу ЗСУ. Окрему увагу приділили виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, зараз вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, а 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Президент запевнив, що влада забезпечує для цього контрактування та бюджет.

Також Зеленський відреагував на знищення російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» на території окупованого Криму.

Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні, — зазначив він.

Нагадаємо, 26 грудня великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» був знищений в порту окупованої Феодосії. Вороже судно крилатими ракетами атакувала авіація Повітряних сил. На борту корабля були ударні дрони Shahed, які країна-агресор росія використовує для атак на українські міста.