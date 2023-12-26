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Ракурс
З’явилося відео з моментом влучання по «Новочеркаську». Фото:

На борту «Новочеркаська» були БПЛА Shahed — з’явилося відео з моментом влучання

26 гру 2023, 12:49
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Великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» 26 грудня був знищений в порту окупованої Феодосії.


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«Новочеркаськ» вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений авіацією Повітряних сил ЗСУ минулої ночі. На борту корабля були ударні дрони Shahed, які країна-агресор росія використовує для атак на українські міста. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з Північного та Балтійського флотів. Таким чином у цьому регіоні угруповання кораблів цього класу збільшилося до 13 одиниць.

Спочатку Кремль хотів використати ці судна в десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей, однак ворог отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України.

Зараз росіяни використовують десантні кораблі для логістичних цілей. Ці судна перекидають особовий склад, військову техніку й боєприпасів між портами рф і тимчасово окупованими територіями України.

У ЦСК нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили або пошкодили великі десантні кораблі ворога «Саратов», «Цезар Куніков», «Оленегорський горняк» та «Мінськ».

Що залишилося від «Новочеркаська» після влучання. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, близько 2.30 26 грудня тактична авіація ЗСУ атакувала крилатими ракетами російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Це судно могло перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».

Потужні вибухи в порту призвели до руйнувань у Феодосії. За інформацією з місцевих пабліків, у всіх найближчих до порту будинках від вибухової хвилі вилетіли вікна.

У Повітряних силах натякнули, що атакували ворожий ВДК ракетами Storm Shadow та SCALP.

Джерело: Ракурс


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