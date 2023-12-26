З’явилося відео з моментом влучання по «Новочеркаську». Фото:

https://racurs.ua/ua/n190724-na-bortu-novocherkaska-buly-bpla-shahed-z-yavylosya-video-z-momentom-vluchannya.html

Ракурс

Великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» 26 грудня був знищений в порту окупованої Феодосії.

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«Новочеркаськ» вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений авіацією Повітряних сил ЗСУ минулої ночі. На борту корабля були ударні дрони Shahed, які країна-агресор росія використовує для атак на українські міста. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з Північного та Балтійського флотів. Таким чином у цьому регіоні угруповання кораблів цього класу збільшилося до 13 одиниць.

Спочатку Кремль хотів використати ці судна в десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей, однак ворог отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України.

Зараз росіяни використовують десантні кораблі для логістичних цілей. Ці судна перекидають особовий склад, військову техніку й боєприпасів між портами рф і тимчасово окупованими територіями України.

У ЦСК нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили або пошкодили великі десантні кораблі ворога «Саратов», «Цезар Куніков», «Оленегорський горняк» та «Мінськ».

Нагадаємо, близько 2.30 26 грудня тактична авіація ЗСУ атакувала крилатими ракетами російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. Це судно могло перевозити до Криму ударні безпілотники типу «Шахед».

Потужні вибухи в порту призвели до руйнувань у Феодосії. За інформацією з місцевих пабліків, у всіх найближчих до порту будинках від вибухової хвилі вилетіли вікна.

У Повітряних силах натякнули, що атакували ворожий ВДК ракетами Storm Shadow та SCALP.