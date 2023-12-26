Посилити штрафи за ухилення від мобілізації хоче Кабмін

Посилити штрафи за ухилення від мобілізації можуть в Україні. Фото:

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Посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення хочуть в Україні.

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Кабінет міністрів пропонує внести зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів і, зокрема, значно збільшити штрафи за вищезгадані правопорушення. Про це повідомляється в законопроекті № 10379, який опублікували на сайті Верховної Ради.

Уряд пропонує збільшити штраф у розмірі від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 17 тис. грн) за порушення правил військового обліку. Зараз цей штраф становить від 3 тис. 400 грн до 5 тис. 100 грн.

А порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян пропонують штрафувати на суму від 25 тис. 500 до 34 тис. грн, а посадовців — від 34 тис. грн до 85 тис. грн. А особливий період ці порушення потягнуть на суму від 34 тис. до 51 тис. грн для громадян та від 153 тис. до 204 тис. грн для посадовців.

Порушників також можуть затримувати на три години для складення протоколу та до трьох діб для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення.

Зараз у чиненому законодавстві кримінальне покарання за ухилення від мобілізації передбачає у вигляді від трьох до п’яти років тюрми. А після прийняття змін до закону це покарання може бути застосоване в тому числі для громадян, які відмовляють від проходження медичного огляду.

Нагадаємо, у новому законопроекті про мобілізацію в Україні ухилянтів пропонують обмежити в праві керувати власним транспортним засобом та користуватися та розпоряджатися власними коштами.