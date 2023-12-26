Умєров знайшов гроші на екіпірування нових мобілізованих

https://racurs.ua/ua/n190744-umierov-znayshov-groshi-na-ekipiruvannya-novyh-mobilizovanyh.html

Ракурс

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що уряд вже спланував, звідки брати гроші на екіпірування нових мобілізованих. Однак він відмовився розкривати деталі.

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Уряд вже спланував, звідки брати гроші на екіпірування нових мобілізованих, яких хочуть залучити, — повідомляє «Радіо Свобода».

Журналісти запитали міністра оборони України про гроші, а саме звідки їх брати на екіпірування нових мобілізованих, яких хочуть залучити.

Раніше влада повідомляла про ймовірну мобілізацію 450−500 тис. людей, військові запевнили, що йдеться не про єдиноразове поповнення війська цією кількістю новобранців.