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Ракурс
Знищення «Новочеркаська» - російські воєнкори повідомили втрати особового складу

Знищення «Новочеркаська» — російські воєнкори повідомили втрати особового складу

26 гру 2023, 19:16
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На російському великому десантному кораблі «Новочеркаськ», який у ніч на 26 грудня розірвало на шматки у Феодосії, було приблизно 70 людей, включно зі 57 членами екіпажу.


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Поки невідомо, скільки з них вижило, а скільки загинуло. Про це пишуть пабліки російських воєнкорів. Офіційно московити не повідомляють про втрати, раніше Міноборони рф обмежилося повідомленням про ушкодження кораблів.

Джерело: Ракурс


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