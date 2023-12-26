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Знищення «Новочеркаська» - російські воєнкори повідомили втрати особового складу
Знищення «Новочеркаська» — російські воєнкори повідомили втрати особового складуhttps://racurs.ua/ua/n190743-znyschennya-novocherkaska-rosiyski-voienkory-povidomyly-vtraty-osobovogo-skladu.htmlРакурс
На російському великому десантному кораблі «Новочеркаськ», який у ніч на 26 грудня розірвало на шматки у Феодосії, було приблизно 70 людей, включно зі 57 членами екіпажу.
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Поки невідомо, скільки з них вижило, а скільки загинуло. Про це пишуть пабліки російських воєнкорів. Офіційно московити не повідомляють про втрати, раніше Міноборони рф обмежилося повідомленням про ушкодження кораблів.
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