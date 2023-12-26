Справу Князєва скерують до суду в березні

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Справу Князєва скерують до суду в березні.

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Вищий антикорупційний суд обмежив сторону захисту судді Верховного суду Всеволода Князєва в строках на ознайомлення з матеріалами розслідування до 1 березня 2024 року.

Після цього прокурор САП може скласти та скерувати до суду обвинувальний акт. Сторона захисту зловживали правом на ознайомлення і тому детектив НАБУ подав відповідне клопотання.

На початку жовтня 2023 року слідство у справі Князєва завершили.

НАБУ і САП завершили розслідування справи за підозрою колишнього голови, судді Верховного суду Всеволода Князєва в одержанні 2,7 млн дол. неправомірної вигоди від олігарха Костянтина Жеваго. Стороні захисту відкрили матеріали слідства.

Водночас інший підозрюваний у справі — адвокат Олег Горецький — пішов на угоду зі слідством. Він визнав свою провину. Йому змінили обвинувачення зі ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) на ст. 369 (надання неправомірної вигоди) КК України.

Матеріали стосовно олігарха Костянтина Жеваго також виділили в окреме провадження. Там строки розслідування завершуються 16 жовтня, але наразі слідство у справі призупинене у зв’язку з розшуком Жеваго і міжнародною співпрацею.

Напередодні Різдва суд знову зменшив заставу підозрюваному в хабарництві колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Апеляційна палата ВАКС залишила його під вартою до 2 лютого 2024 року, але зменшила заставу з 27 до 20 млн грн.

Суму застави Князєву «ріжуть» вже вшосте. У травні вона становила 107,3 млн грн, а в кінці місяця — 75 млн. У вересні суд зменшив суму до 55, у кінці вересня — до 45, у жовтні до 35, а на початку грудня — до 27 млн грн.