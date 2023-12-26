Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение «Новочеркасска» – российские военкоры сообщили потери личного состава
Уничтожение «Новочеркасска» — российские военкоры сообщили потери личного составаhttps://racurs.ua/n190743-unichtojenie-novocherkasska-rossiyskie-voenkory-soobschili-poteri-lichnogo-sostava.htmlРакурс
На російському великому десантному кораблі «Новочеркаськ», який у ніч на 26 грудня розірвало на шматки у Феодосії, було приблизно 70 людей, включно зі 57 членами екіпажу.
.
Поки невідомо, скільки з них вижило, а скільки загинуло. Про це пишуть пабліки російських воєнкорів. Офіційно московити не повідомляють про втрати, раніше Міноборони рф обмежилося повідомленням про ушкодження кораблів.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...