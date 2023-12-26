Уничтожение «Новочеркасска» – российские военкоры сообщили потери личного состава

https://racurs.ua/n190743-unichtojenie-novocherkasska-rossiyskie-voenkory-soobschili-poteri-lichnogo-sostava.html

Ракурс

На російському великому десантному кораблі «Новочеркаськ», який у ніч на 26 грудня розірвало на шматки у Феодосії, було приблизно 70 людей, включно зі 57 членами екіпажу.

.

Поки невідомо, скільки з них вижило, а скільки загинуло. Про це пишуть пабліки російських воєнкорів. Офіційно московити не повідомляють про втрати, раніше Міноборони рф обмежилося повідомленням про ушкодження кораблів.