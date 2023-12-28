Рашисти планують здійснювати диверсії на півдні України, фото: «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/ua/n190793-rosiyany-gotuut-specgrupy-dlya-dyversiy-na-pivdni-ukrayiny-gur.html

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Російській владі не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі, тож серед їхніх намірів на 2024 рік — підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні.

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Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, військове керівництво рф намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів.

Таке рішення москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України, — наголошують у ГУР. — Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт.

Також за інформацією ГУР, з метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році, росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків із окупованих територій України.