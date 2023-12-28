Рашисти провели рейди щодо примусової паспортизації на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують проводити примусово паспортизацію на ТОТ, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n190792-rashysty-provely-reydy-schodo-prymusovoyi-pasportyzaciyi-na-okupovanyh-terytoriyah.html

Ракурс

Російські поліцаї перед Новим Роком провели низку рейдів по селах тимчасово окупованого півдня України, для «профілактичних бесід» з тими, хто відмовляється отримувати паспорт рф.

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Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У ЦНС наголошують, що окупанти шляхом примусової паспортизації намагаються по документах змінити склад населення. Тих, хто відмовляється отримувати російські паспорти, обмежують в правах та залякують, адже для окупантів вони «не лояльні мешканці».

Так, напередодні Нового Року росіяни провели рейди по селах ТОТ Херсонщини, під час яких населені пункти перекривались, а в людей проводились обшуки щодо можливої співпраці з Силами Оборони, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що, попри зусилля окупантів, у регіоні більшість населення так і не отримала паспорт рф. В результаті росіяни вимушені дозволити голосування на так званих виборах президента без російського паспорта.