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Сервісні послуги МВС істотно подорожчають з 1 січня
Сервісні послуги МВС істотно подорожчають з 1 січняhttps://racurs.ua/ua/n190798-servisni-poslugy-mvs-istotno-podorojchaut-z-1-sichnya.htmlРакурс
Уряд підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року.
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Зокрема, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:
- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
- прийом теоретичного іспиту — з 13 до 250 грн;
- прийом практичного іспиту — з 13 до 420 грн;
реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок — з 200 до 350 грн.
Про зміни повідомили у постанові КМУ № 1386 від 27 грудня. Вона вносить зміни до «Переліку платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розміру плати за їх надання».
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