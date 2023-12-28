Тіла трьох розстріляних росіянами українських полонених евакуювали

https://racurs.ua/ua/n190803-tila-troh-rozstrilyanyh-rosiyanamy-ukrayinskyh-polonenyh-evakuuvaly.html

Ракурс

Троє українських військових, яких розстріляли поблизу Роботиного на Запоріжжі, були бійцями 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ.

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Вони потрапили в полон після поранень та контузій різних ступенів тяжкості, повідомили в командуванні. Їхні тіла евакуювали.

Раніше Офіс генпрокурора встановив ймовірних підозрюваних з-поміж російської армії, які можуть бути причетними до розстрілу українських військових поблизу Роботиного на Запоріжжі — ними можуть бути бійці 76-ї десантної дивізії рф.

Прокуратура отримала інформацію і почала розслідувати розстріл ще 16 грудня, до поширення відео у соцмережах. Наразі слідчі попередньо встановили імена загиблих українських військових та їхню бригаду, проте дані не оголошують через перевірку.

Судячи з відео, полонені опору не чинили. Їх просто поставили на коліна і розстріляли з автоматів. Прокуратура зазначає, що це порушення ст. 3 Женевської конвенції.