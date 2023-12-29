Російська ракетна атака забрала життя колишнього баскетболіста збірної України

https://racurs.ua/ua/n190832-rosiyska-raketna-ataka-zabrala-jyttya-kolyshnogo-basketbolista-zbirnoyi-ukrayiny.html

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Внаслідок ракетного обстрілу рф у Львові загинув 44-річний Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер та майстер спорту України міжнародного класу.

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Про це 29 грудня повідомив начальник управління спорту Антон Нікулін.

Кобзистий народився 7 березня 1979 року у місті Кременчук Полтавської області. Баскетболіст грав за збірну України у фінальних частинах Чемпіонату Європи 2001 та 2005 роках.

Віктор завершив кар'єру гравця влітку 2011 року та перейшов на тренерську роботу.

Російська армія 29 грудня впродовж п’яти з половиною годин атакувала Львівщину. Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, окрім 14 «шахедів», армія рф запустила по області 15 ракет, з яких 10 вдалось знищити силами ППО.

Станом на 13.00, внаслідок ракетної атаки травмовано 24 людини. Чоловік 1979 року народження — загинув. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

З пошкодженого будинку вдалось врятувати п’ятьох людей. До ліквідації наслідків обстрілу залучили 60 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки.