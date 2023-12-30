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Прикордонники можуть вимагати додаткові документи у багатодітних чоловіків, фото: ДПСУ

Прикордонники пояснили, чому вимагають документи від ТЦК у багатодітних чоловіків

30 гру 2023, 20:46
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У ДПСУ підтвердили, що можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.


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Причиною таких змін у відомстві називають неодноразові випадки підробки документів. Про це в коментарі виданню «Українська правда» розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування, — зазначив він. — Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, у соцмережах з’явилися повідомлення, що українських чоловіків, зокрема інвалідів третьої групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.

Джерело: «Українська правда»


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