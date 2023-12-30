Прикордонники пояснили, чому вимагають документи від ТЦК у багатодітних чоловіків

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Прикордонники можуть вимагати додаткові документи у багатодітних чоловіків, фото: ДПСУ
Прикордонники пояснили, чому вимагають документи від ТЦК у багатодітних чоловіківhttps://racurs.ua/ua/n190874-prykordonnyky-poyasnyly-chomu-vymagaut-dokumenty-vid-tck-u-bagatoditnyh-cholovikiv.htmlРакурс
У ДПСУ підтвердили, що можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.
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Причиною таких змін у відомстві називають неодноразові випадки підробки документів. Про це в коментарі виданню «Українська правда» розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування, — зазначив він. — Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах.
Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, у соцмережах з’явилися повідомлення, що українських чоловіків, зокрема інвалідів третьої групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.
Джерело: «Українська правда»
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