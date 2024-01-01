Розбирають завали у Києві. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n190915-den-jaloby-v-kyievi-zrosla-kilkist-jertv-raketnogo-udaru.html

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Зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російського ракетного удару 29 грудня.

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Вранці у неділю, 1 січня, рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. Таким чином того дня ворог вбив вже 28 людей. Постраждали внаслідок удару 30 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває. Сьогодні ж у столиці День жалоби за загиблими під час ракетного удару по Києву 29 грудня. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Щире співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. А терористам, що вбивають мирних громадян, ніколи не буде прощення за кров, пролиту на українській землі, — наголосили в КМВА.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що роботи тривають. На місці працює 60 осіб та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня російські війська 122 ракетами та 36 дронами атакували міста-мільйонники Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя, а також Смілу та Конотоп. Ворог зруйнував житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр.