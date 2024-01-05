У Києві затримали власника компанії, яка постачала продукти російським військовим на півдні України

https://racurs.ua/ua/n191051-u-kyievi-zatrymaly-vlasnyka-kompaniyi-yaka-postachala-produkty-rosiyskym-viyskovym-na-pivdni.html

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Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві засновника «одного з найбільших агрохолдингів в Україні», якого підозрюють у постачанні харчових продуктів російським військовим у Херсонській області.

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Як стверджує СБУ, підконтрольна власнику продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області та працює на користь росії.

Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України, — йдеться в повідомленні СБУ.

У СБУ додають, що бізнесмен також передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонської області.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до росії.

За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах рф. Ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.

Для цього у травні 2022 року бізнесмен організував «перереєстрацію» агрокомпанії в окупаційному «управлінні федеральної податкової служби рф по Херсонській області».

З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації рф понад 100 тис. російських рублів як «податки».