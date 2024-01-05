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Ракурс
Обвинувачений накинувся на суддю у залі суду в США

Обвинувачений накинувся на суддю у залі суду в США (ВІДЕО)

5 січ 2024, 14:52
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30-річний житель Лас-Вегаса Деобра Редден накинувся на суддю просто у залі суду після того, як та відправила його до в’язниці, відмовившись призначити випробувальний термін.


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Молодий чоловік перелетів стійку і повалив суддю Мері Холтус на підлогу, після чого почав завдавати їй ударів. До підсудного підбігли правоохоронці, але чоловік вступив у бій уже з ними. Суддя отримала травму голови.

Реддена звинувачували у спробі завдання тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік просив суд виправдати та відпустити його. Суддя Холтус засудила його до в’язниці.

У відповідь чоловік перемахнув свою кафедру, перестрибнув через суддівську трибуну та накинувся на суддю. Рознімати їх поспішили правоохоронці. Зав’язалася бійка, в ході якої впали прапори США та штату Невада.

Суддя дістала легкі травми, одному з правоохоронців Делоне Редден розбив голову і вивихнув плече. У результаті замість одного звинувачення проти нього висунуто вже 13 нових.

Джерело: Ракурс


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