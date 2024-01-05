Швеція припинить надавати допомогу Малі через підтримку африканцями росії

https://racurs.ua/ua/n191059-shveciya-prypynyt-nadavaty-dopomogu-mali-cherez-pidtrymku-afrykancyamy-rosiyi.html

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Швеція припинить надавати допомогу Малі через підтримку африканцями росії.

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Однією з причин такого рішення є те, що Малі голосувала проти резолюцій ООН, які вимагали від росії вивести свої війська з України.

За словами міністра зовнішньої торгівлі та міжнародного співробітництва Швеції Йогана Форсселля в рамках реформи шведська допомога не буде спрямована на підтримку держав, які є недемократичними або протидіють «світовому порядку, заснованому на правилах» і, таким чином, «підривають шведські інтереси».

У відомстві Форсселля поінформували, що за останні десять років Швеція надала Малі понад 3,5 млрд шведських крон (понад 340 млн дол.) як допомогу на розвиток.

Тим часом Фінляндія заборонить зріджений газ з росії: там не вірять, що він потрапить під санкції ЄС.

Уряд Фінляндії має намір на національному рівні заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) з 2025 року, сказав міністр з питань клімату та навколишнього середовища Кай Мюккянен.