Знищення російського десантного корабля «Мінськ». Фото: Telegram-канали

https://racurs.ua/ua/n191062-3d-rekonstrukciya-yak-zsu-znyschyly-korabel-ta-sumbarynu-u-sevastopoli-video.html

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Детальну реконструкцію знищення бойових одиниць російського Чорноморського флоту показали на відео.

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Експерти показали, як українські Сили оборони завдали ударів по російському великому десантному кораблю «Мінськ» та ракетному підводному човну «Ростов-на-Дону» у південній бухті Севастополя у вересні минулого року. Відповідну реконструкцію розробили експерти AiTelly, відео 5 січня опублікував журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

Зазначається, що штурмовики Су-24 Повітряних сил ЗСУ, вдало використовуючи нічну пору доби, випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow. Російські системи протиповітряної оборони зуміли перехопити та знищити сім ракет. Однак три ракети зуміли обійти оборону ворога та вразили ВДК й сумбарину.

Крім того, кілька морських безпілотників також брали участь в операції, але вони не змогли виконати своє завдання, або ж були пошкоджені. Вони завдали лише незначних руйнувань.

Нагадаємо, вночі 13 вересня ЗСУ завдали ракетного удару по великому десантному кораблю «Мінськ» і дизель-електричному підводному човні «Ростов-на-Дону», який був носієм крилатих ракет «Калібр». Обидва судна на момент атаки перебували на одному з судноремонтних підприємств у тимчасово окупованому Севастополі.

Важливу роль в ударі по Севастопольській бухті відіграв і «народний супутник» ICEYE, який був придбаний за донати українців у 2022 році. Коригували вогонь по ворожих суднах бійці Сил спеціальних операцій.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що атакували ворожі судна штурмовики Су-24М. По цілях випустили британські крилаті ракети Storm Shadow та французькі Scalp.