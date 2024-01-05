Утриматися від масових купань на Водохреще закликали українців в ДСНС. Фото:

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Масові купання на Водохреще 6 січня цьогоріч варто пропустити.

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Зараз в Україні діє воєнний стан, тому масові зібрання й купання не на часі задля безпеки кожного, адже це може використати російський ворог. Водночас на традиційних локаціях для купань завтра організують чергування рятувальників. Про це 5 січня повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

ДСНС також нагадала правила безпечної поведінки на водоймах, якщо все ж хтось вирішить залізти в ополонку. Рятувальники наголосили, що занурюватися необхідно в спеціально обладнаних ополонках біля берега й категорично забороняється купатися в нетверезому стані.

Перед тим, як зайти в холодну воду треба розігріти тіло. Доріжкою до ополонки варто йти повільно та уважно, бо вона може бути слизькою. Занурюватися у воду найкраще по шию, не замочивши голову, а у самій воді не треба перебувати понад 10 секунд.

Після занурення треба розтерти тіло махровим рушником й одягнути сухий одяг. А для уникнення переохолодження варто випити гарячого чаю.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій наголосили, що купання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях.

На Водохреще 6 січня ДСНС спільно з місцевими органами влади розгорнуть понад 218 рятувальних постів. На місцях перебуватиме понад тисяча рятувальників та 206 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — понад 700 рятувальників та понад 150 одиниць техніки.