Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною. Фото:

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Уряд Польщі підпише з польськими фермерами угоду, яка допоможе розблокували прикордонний перехід «Медика-Шегині».

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Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський 6 січня надасть письмові гарантії щодо виконання трьох вимог фермерів-протестувальників, а саме: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків та дешеві кредити. Відповідну угоду з аграріями підпишуть сьогодні, 6 січня, в Жешуві. Про це повідомило видання Rzeczpospolita.

За словами міністра, Варшава досі очікує на повідомлення Єврокомісії щодо виділення 1 млрд злотих на субсидії для кукурудзи.

Протестувальники не задоволені, що влада хоче підвищити податок на 21%, але уряд вже відмовився від цих планів. Ухвалити необхідні закони ще повинен Сейм, а органи місцевого самоврядування отримають держкомпенсацію з бюджету 2025 року.

Також польські фермери вимагали заборонили імпорт з України м’яких фруктів, цукру, спирту, меду, яблучного концентрату, яєць та м’яса птиці.

Секерський наголосив, що ембарго на українську продукцію діятиме й надалі і є безстроковим. Польська влада готова допомагати Україні, але без шкоди для власного сільськогосподарського виробництва.

Нагадаємо, станом на 6 січня блоковано усі чотири вантажні пункти пропуску на кордоні України з Польщею: в Ягодині, Краківцю, Рава-Руській та в Шегинях. Пункт пропуску «Шегині-Медика» блокують, зокрема, польські фермери, пропускають три вантажівки за годину.

Джерело: Rzeczpospolita