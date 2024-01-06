Спецпризначенці ГУР поранили «знакову людину». Фото:

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України 5 січня провело спецоперацію в Бєлгородській області рф.

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Під час рейду на ворожу територію спецпризначенці української воєнної розвідки замінували дорогу та атакували опорний пункт росіян. Загарбники зазнали втрат. Крім того, українські військові поранили «знакову людину», а для її евакуації в Москву ворог одразу ж запросив гелікоптер. Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв’ю на телеканалі 1+1.

Це звичайна операція для нас… В нас відкрита війна і немає чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, в принципі, зрештою і відбувається, — розповів головний розвідник.

Інші подробиці спецоперації ГУР у Бєлгородській області Буданов не став розкривати.

Нагадаємо, 30 грудня внаслідок ударів Сил оборони України по військових об'єктах у російському Бєлгороду був ліквідований офіцер слідчого комітету росії Михайло Конопіцин, який раніше воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.