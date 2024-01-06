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Спецпризначенці ГУР поранили «знакову людину». Фото:
Бійці ГУР поранили «знакову людину» під час спецоперації під Бєлгородом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191081-biyci-gur-poranyly-znakovu-ludynu-pid-chas-specoperaciyi-pid-bielgorodom-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міністерства оборони України 5 січня провело спецоперацію в Бєлгородській області рф.
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Під час рейду на ворожу територію спецпризначенці української воєнної розвідки замінували дорогу та атакували опорний пункт росіян. Загарбники зазнали втрат. Крім того, українські військові поранили «знакову людину», а для її евакуації в Москву ворог одразу ж запросив гелікоптер. Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв’ю на телеканалі 1+1.
Це звичайна операція для нас… В нас відкрита війна і немає чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, в принципі, зрештою і відбувається, — розповів головний розвідник.
Інші подробиці спецоперації ГУР у Бєлгородській області Буданов не став розкривати.
Нагадаємо, 30 грудня внаслідок ударів Сил оборони України по військових об'єктах у російському Бєлгороду був ліквідований офіцер слідчого комітету росії Михайло Конопіцин, який раніше воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.
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