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Спецназовцы ГУР ранили «знакового человека». Фото:
Бойцы ГУР ранили «знакового человека» во время спецоперации под Белгородом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191081-boycy-gur-ranili-znakovogo-cheloveka-vo-vremya-specoperacii-pod-belgorodom-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міністерства оборони України 5 січня провело спецоперацію в Бєлгородській області рф.
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Під час рейду на ворожу територію спецпризначенці української воєнної розвідки замінували дорогу та атакували опорний пункт росіян. Загарбники зазнали втрат. Крім того, українські військові поранили «знакову людину», а для її евакуації в Москву ворог одразу ж запросив гелікоптер. Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв’ю на телеканалі 1+1.
Це звичайна операція для нас… В нас відкрита війна і немає чому тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримає її у себе, що, в принципі, зрештою і відбувається, — розповів головний розвідник.
Інші подробиці спецоперації ГУР у Бєлгородській області Буданов не став розкривати.
Нагадаємо, 30 грудня внаслідок ударів Сил оборони України по військових об'єктах у російському Бєлгороду був ліквідований офіцер слідчого комітету росії Михайло Конопіцин, який раніше воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.
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