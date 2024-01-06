Бургомістра Берліна закликали піти у відставку через службовий роман

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Бургомістра Берліна закликали піти у відставку через службовий роман.

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51-річний Кай Вегнер у грудні пішов із сім’ї, залишивши колишню дружину з двома дітьми. Тепер з’ясувалося, що він має роман із 40-річною берлінським сенатором (міністром) Катаріною Гюнтер-Вюнш, яка відповідає за освіту в столиці. Обидва належать до консервативної партії ХДС.

Як пише оглядач BILD, у багатьох держкомпаніях Німеччини романтичні стосунки у керівництві заборонені. Глава Асоціації платників податків Берліна Олександр Краус заявив BILD, що навколо Вегнера склалася «складна ситуація», оскільки «бургомістр застосовує до свого партнера інші стандарти, ніж до інших сенаторів». Лідер парламентської групи «Зелених» у міських зборах Вернер Граф заявив про конфлікт інтересів через роман.

Імовірний роман увесь тиждень обговорюють у німецькій пресі. Веґнеру 51 рік, сенаторці Ґюнтер-Вюнш — 40.

Колеги по партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) не приховують теплих стосунків на публіці. На світлинах з офіційних заходів вони часто стоять дуже близько, обнімаються та приязно посміхаються одне одному.

Чутки про романтичні стосунки посадовців точилися у кулуарах з весни. Веґнер став мером Берліна у квітні 2023 року. Тоді ж він призначив Ґюнтер-Вюнш сенаторкою з питань освіти, молоді та сім’ї. Інсайдери стверджують, що вони разом з кінця 2022 року. Якщо це правда, тоді мер міг призначити свою кохану на високу посаду, користуючись своїм службовим становищем.

Посадовці не коментують чутки, посилаючись на приватне життя. Так само як і адвокат мера Крістіан Шерц. У відповідь на запит видання BZ юрист заявив, що не бачить причин коментувати чутки про особисте життя посадовця. Але постає питання про можливий конфлікт інтересів, який може вплинути, наприклад, на розподілення коштів під час обговорення бюджету міста.

Перед Новим роком Кай Веґнер оголосив про розставання з Кетлін Кантар (42), матір’ю його двох маленьких дітей: дочки (2) і сина (6). Вони не були одружені і разом на публіці з’являлися зрідка. Жінка підтримувала свого партнера перед виборами, але вони не оприлюднювали ані своїх сімейних фото, ані світлин із відпусток…