У Boeing 737 в польоті вилетіло вікно

Літак Boeing 737 Max 9 здійснив вимушену посадку в штаті Орегон, США після того, як в повітрі в нього відвалилася частина корпусу, в тому числі ілюмінатор.

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Пасажири кажуть, дірка в салоні була «шириною з холодильник», а неподалік сидів хлопчик, сорочку якого засмоктало.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заявило, що перевірить 171 літак.

На фото з салона видно велику пляму нічного неба поруч із кріслами людей.

Інцидент з фюзеляжем стався на висоті приблизно 5 кілометрів. На борту постраждалого літака було 177 пасажирів і членів екіпажа. За словами представників компанії Alaska Airlines, ніхто не постраждав.

BBC пише, що рейс 1282 Alaska Airlines вилетів з міста Портленд, штат Орегон, направляючись в Каліфорнію, але через 35 хвилин після вильоту вернувся в аеропорт, звідки вилітав.

Авіакомпанія запевнила громадськість, що літак приземлився вдало і ніхто з людей на борту не постраждав.

Представники Alaska Airlines теж заявили, що «тимчасово» призупиняють польоти всіх 65 своїх літаків Boeing 737 Max 9 для перевірки.

У компанії Boeing повідомили, що знають про аварію літака Alaska Airlines і «працюють над збором додаткової інформації».

Американська національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) також розслідує інцидент.

Як зазначають експерти, цей інцидент навряд чи пов’язаний з попередніми проблемами Boeing 737 Max 9 щодо недоліків програмного забезпечення системи автоматизованого пілотування MCAS.

Пасажир Дієго Мурільйо розповів місцевому телеканалу KPTV, що в салоні з’явилася діра «шириною з холодильник» і пасажири почули «дуже гучний хлопок», коли зверху впали кисневі маски.

Він також послався на інших свідків, які були ближче до постраждалої частини літака, за словами яких, в тому ряду була дитина. «З нього зірвало сорочку, її засмоктало у вікно, а мати тримала його, щоб і він сам за нею не пішов», — розповідає пасажир.

На зображеннях із салону літака в щілині, де був ілюмінатор, видно зіркове небо. Голий каркас від найближчого до нього крісла залишився без оббивки.

Судячи з фото, зона пошкодження розміщена в задній третині літака, за крилом і двигунами.

Оголошуючи про призупинення експлуатації 65 своїх літаків Boeing 737 Max 9, гендиректор Alaska Airlines Бен Міникуччі заявив: «Кожен літак повернуть в експлуатацію після завершення повного технічного обслуговування і перевірок безпеки».

Міникуччі високо оцінив дії шести членів екіпажа літака, який зазнав аварійного зниження з висоти близько 4900 метрів.

Я всім серцем співчуваю тим, хто був на цьому рейсі. Мені дуже шкода, що ви таке пережили, — сказав Мінікуччі.

На опублікованому аудіо чути, як жінка-пілот просить авіадиспетчера про вимушену посадку.