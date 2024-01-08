До Місяця полетів перший в історії приватний модуль

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Ракурс

США запустили до Місяця перший в історії приватний модуль.

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Hакету-носій «Вулкан Кентавр», на борту якої знаходиться місячний посадковий модуль «Перегрін», запустили на мисі Канаверал.

Це перший за більш як 50 років запуск посадкового модуля в історії дослідження космосу США.

Розроблений компанією Astrobotic Technology посадковий модуль у разі успішної посадки на поверхню Місяця стане першим в історії космічним апаратом, створеним приватною компанією, яка досягла цієї мети.

Peregrine можна назвати малогабаритною місячною «вантажівкою», що здатна нести до 90 кілограмів навантаження. На борту модуля близько 20 вантажів — це наукові прилади NASA, капсули з прахом творця серіалу «Зоряного шляху» (Star Trek) і кількох акторів серіалу, камінь з Евересту, ДНК кози та полярної крачки, зразки крові 33 митців, сотні зображень, вірші та музичні твори, океанічна вода, пластина — символ біткоїна, а також металева версія прапора та мапа України.

На поверхню супутника Землі «Перегрін» має здійснити посадку 23 лютого.

Він доставить на Місяць вантаж, у тому числі наукові прилади для НАСА, камінь з гори Еверест, а також порох творця серіалу «Зоряний шлях» Джина Родденберрі та письменника-фантаста Артура Кларка.

За кілька годин після запуску з модулем виникла «нештатна ситуація», повідомили в Astrobotic.