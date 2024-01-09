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Ракурс
Російський «Шахед» влучив у будинок культури на Сумщині. Фото:

Окупанти вдарили «Шахедом» по будинку культури на Сумщині

9 січ 2024, 21:48
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Російські дрони-камікадзе завдали ударів по прикордонню Сумської області.


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Сьогодні ввечері, 9 січня, загарбники спрямували два «Шахеди» у селище Краснопільської громади. Ворог влучив у місцевий будинок культури. Пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється, а на місці працюють усі необхідні служби. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

В ОВА також повідомили, що вночі 9 січня російські військові п’ять разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Загалом у Хотінській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Есманьській громадах було зафіксовано 24 вибухи.

Нагадаємо, 7 січня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області. На мирне місто ворог спрямував ракету та два БПЛА типу «Шахед». Було пошкоджено 23 приватних будинки.

Джерело: Ракурс


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