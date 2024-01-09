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Російський «Шахед» влучив у будинок культури на Сумщині. Фото:
Окупанти вдарили «Шахедом» по будинку культури на Сумщиніhttps://racurs.ua/ua/n191200-okupanty-vdaryly-shahedom-po-budynku-kultury-na-sumschyni.htmlРакурс
Російські дрони-камікадзе завдали ударів по прикордонню Сумської області.
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Сьогодні ввечері, 9 січня, загарбники спрямували два «Шахеди» у селище Краснопільської громади. Ворог влучив у місцевий будинок культури. Пошкоджено приватні будинки та лінії електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється, а на місці працюють усі необхідні служби. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
В ОВА також повідомили, що вночі 9 січня російські військові п’ять разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Загалом у Хотінській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Есманьській громадах було зафіксовано 24 вибухи.
Нагадаємо, 7 січня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області. На мирне місто ворог спрямував ракету та два БПЛА типу «Шахед». Було пошкоджено 23 приватних будинки.
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