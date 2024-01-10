Організаторка псевдореферендуму зі Старобільщини отримала тюремний строк, фото: Луганська ОВА

https://racurs.ua/ua/n191231-zasudjeno-organizatorku-psevdoreferendumu-z-luganschyny-yaka-pryyihala-do-kyieva-za-socvyplatamy.html

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Тюремний строк отримала організаторка псевдореферендуму зі Старобільського району Луганської області, яка приїхала до Києва за соцвиплатами.

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Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що жінку затримали співробітники СБУ навесні 2023 року під час її поїздки до Києва, де вона намагалася оформити собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа.

Зловмисниця — мешканка Старобільська, після захоплення міста росіянами вона підтримала загарбників та пішла з ними на співпрацю. За це її разом із матір’ю призначили до складу місцевого окупаційного «виборчкому».

Там вона входила до складу так званих «мобільних груп», які складали списки потенційних «виборців» та контролювали їх прибуття на «голосування» для створення видимості виборчого процесу, — вказано в повідомленні. — Також вона фальсифікувала підсумки фейкового плебісциту і засвідчувала це своїм підписом у «протоколах» псевдореферендуму.

За таку діяльність колаборантка отримувала від окупантів грошову «винагороду» в російських рублях.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу:

⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність).